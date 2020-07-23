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تلوث بترولي بشواطئ رأس غارب.. ومصدر: سنحدد الشركة المتسببة

كتب:

شاذلي عبدالراضي
09:09 م | الخميس 23 يوليو 2020
تلوث بترولى بشواطئ رأس غارب

تلوث بترولى بشواطئ رأس غارب

 شهد أحد شواطئ مدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر، اليوم الخميس، تلوث بترولي، من خلال بقعة كبيرة للزيت الخام.

وتلقت أجهزة البحر الأحمر بلاغًا بوجود بقعة زيت كبيرة، ناتجة عن تسرب بترولي من إحدى شركات البترول الموجودة بالمنطقة القريبة من الشاطئ.

وشكى عدد من أهالي مدينة رأس غارب، بتكرار حوادث التلوث البترولي على شواطئ المدينة، مطالبين بضرورة سرعة التدخل لإنهاء تكرار تلوث الشواطئ والضرر البيئي.

فيما أكد مصدر مسئول بجهاز شئون البيئة بالبحر الأحمر، أنه لم يتم تحديد مساحة التلوث، وجاري أخذ عينة من بقعة الزيت لإرسالها للمعامل لتحديد الشركة المتسببة في التلوث.

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