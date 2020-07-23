تلوث بترولي بشواطئ رأس غارب.. ومصدر: سنحدد الشركة المتسببة

شهد أحد شواطئ مدينة رأس غارب شمال محافظة البحر الأحمر، اليوم الخميس، تلوث بترولي، من خلال بقعة كبيرة للزيت الخام.

وتلقت أجهزة البحر الأحمر بلاغًا بوجود بقعة زيت كبيرة، ناتجة عن تسرب بترولي من إحدى شركات البترول الموجودة بالمنطقة القريبة من الشاطئ.

وشكى عدد من أهالي مدينة رأس غارب، بتكرار حوادث التلوث البترولي على شواطئ المدينة، مطالبين بضرورة سرعة التدخل لإنهاء تكرار تلوث الشواطئ والضرر البيئي.

فيما أكد مصدر مسئول بجهاز شئون البيئة بالبحر الأحمر، أنه لم يتم تحديد مساحة التلوث، وجاري أخذ عينة من بقعة الزيت لإرسالها للمعامل لتحديد الشركة المتسببة في التلوث.