علاء مرسي يعلن طرح فيلم "الحوت الأزرق " بعد عيد الأضحى

أعلن الفنان علاء مرسي طرح ثاني تجاربه الإخراجية، فيلم "الحوت الازرق" بعد عيد الأضحي.

وكتب علاء عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، "إن شاء الله بعد العيد الحوت الأزرق".

فيلم الحوت الأزرق، تأليف حسام الدين، ومن إخراج الفنان علاء مرسي، يعد التجربة الثانية في الإخراج للفنان علاء مرسي، وكانت التجربة الإخراجية الأولى للفنان والمخرج علاء مرسي في السينما هي فيلم بوقة فقارة عام 2016، وهو فيلم كويتي كوميدي من بطولة "هيا الشعيبي، أحمد العونان وشهاب حاجيه".