علاء مرسي يكشف عن تفاصيل فيلمه "الحوت الأزرق"

كشف الفنان علاء مرسي عن تفاصيل فيلمه الجديد الحوت الأزرق، والذي يعد تجربته الثانية في عالم الإخراج السينمائي.

وقال الفنان علاء مرسي خلال بيان له، إن عرض الأفلام في تلك الفترة بالسينمات سوف يؤدي إلى خسارة كبيرة للقائمين على العمل، وذلك بسبب فيروس كورونا المستجد، الذي سمح بتواجد المواطنين في السينمات بنسبة 25%.

وتابع علاء مرسي أنه لن يعرض فيلمه الجديد "الحوت الأزرق"، إلا بعد عيد الأضحى، حتى تكون نسبة الإنتشار 50%، لأنه لو طرح في تلك الفترة لن يظهر بشكل كبير، نافيًا ما تداولته المواقع الإخبارية بشأن عرض العمل في عيد الأضحى.

وأضاف علاء مرسي، أن الفيلم يدور حول "لعبة الحوت" التي يستخدمها عدد كثير من الشباب، وتأثير التكنولوجيا والألعاب الالكترونية وخطورتها علي الأطفال والمراهقين خاصة في ظل انشغال الأب والأم بتوفير متطلبات الحياة، وتنبيه أولياء الأمور بأخذ الحذر من تلك المخاطر والاهتمام بما يفعله أولادهم على السوشيال ميديا.

وأشار "مرسي"، إلى أن "الحوت الأزرق" يعتبر ثاني تجربة إخراجية له في عالم السينما، وأنه سعيد بتلك التجربة خاصة أن العمل يناقش قضية تهم أسر كثيرة يحرص على توعيتهم من تلك المخاطر التي أصبحت جائحة تهدد أجيال كثيرة.

فيلم الحوت الأزرق من بطولة عفاف رشاد وراندا البحيري وحسني شتا ونيرمين ماهر ويسرا المسعودي، ونور الكاديكي وأحمد سلامة، جمال فؤاد، عبدالله مشرف، علي حميدة، ونور الكاديكي، وحسن عبدالفتاح، معوض إسماعيل، ومحمد علاء ومن إخراج علاء مرسي.

كانت التجربة الإخراجية الأولى للفنان والمخرج علاء مرسي في السينما هي فيلم بوقة فقارة عام 2016، وهو فيلم كويتي كوميدي من بطولة "هيا الشعيبي، أحمد العونان وشهاب حاجيه".