نائب محافظ مطروح تزور دار الأيتام وتستمع لمطالبهم

زارت الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح، مساء أمس الأحد، دار الأيتام بمنطقة الكيلو 7 بمدينة مرسى مطروح لتقديم التهنئة لهم بمناسبة عيد الأضحى المبارك ومشاركتهم الفرحة بتلك المناسبة ناقلة إليهم تهنئة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

واستمعت نائب المحافظ خلال زيارتها لدار الأيتام بحضور فتحى الجمل مدير عام مديرية التضامن الاجتماعي إلى مطالب واحتياجات ومقترحات أبناء الدار الذين عبروا عن خالص شكرهم على الاهتمام والرعاية المستمرة.

وأكدت "عثمان"، على اهتمام المحافظة الدائم بالأيتام مع العمل على زيادة الرعاية من خلال الاستماع إلى مطالبهم والعمل على تلبيتها مع تحقيق الأفضل لهم سواء من خدمات تعليمية أو ترفيهية أو رياضية والتى تتناسب مع طبيعة سنهم والضوابط المعمول بها لحمايتهم.