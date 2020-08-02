قتل أم انتحار.. غموض في مصرع عروسة بالدقهلية.. والنيابة تحتجز الزوج وأمه

باشرت النيابة العامة بدكرنس بمحافظة الدقهلية تحقيقاتها لكشف غموض وفاة عروسة بعد 28 يوما من زوجها، وتحفظت على الزوج وأمه بعد أن اتهمهما والدها بقتلها فيما ادعى الزوج أنها انتحرت.

كان اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة دكرنس بوصول، رضا م. م، 19 سنة، إلى مستشفى دكرنس العام جثة هامدة، إدعاء سقوط من علو.

انتقل مباحث المركز إلى مكان الواقعة، وبسؤال والد المتوفاه اتهم كل من الزوج "شعبان م. ا"، 28 سنة نجار ووالدته جازية ع. ر، المقيمان بعزبة عامر التابعة لمنشية عبد الرحمن، بقتلها لرفضها بيع عفش بيتها ليسددوا ديونهم.

وأمرت النيابة العامة بنقل الجثة إلى مستشفى المنصورة الدولي، وانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة، وبيان سبب الوفاة، وبيان ما إذا كان يوجد شبهة جنائية من عدمه، والتصريح بدفن الجثة بعد ذلك.

وبإلقاء القبض على كل من الزوج وأمه أنكرا اتهام والد العروسة لهما، وادعوا أنها ألقت بنفسها من أعلى سطح المنزل لخلافات عائلية.

وأكد شهود العيان أن الزوجين استمرت خطبتهما نحو 3 سنوات، وتزوجا منذ 28 يوما فقط، إلا أن الخلافات دبت بعد الزواج بسبب رغبة الزوج في بيع عفش الشقة ومنقولات المطبخ التي اشتراها والد العروسة، فباع طقم أكوربال، ثم رغب في بيع بعض الأدوات الكهربائية بحجة سداد ديونه.

وذكر الشهود، أن العروسة اشتكت لشقيقها يوم العيد الأضحى عندما ذهب لتهنئتها بالعيد من معاملة زوجها وأمه لها لرغبتهما في بيع العفش علي مراحل، رغم أن والدها اشتراه له ولايزال يسدد أقساطه، إلا أنه بعد ساعات من تلك الزيارة، وجد الأهالي جثة العروسة ملقاة في الشارع.

واستمعت النيابة إلى أقوال سائق توك توك تصادف مروره وقت سقوط العروسة من أعلى وأنه شاهد الزوج وأمه على سطح المنزل وقت سقوطها.

وتواصل النيابة العامة تحقيقاتها للوصول إلى كشف غموض الحادث.