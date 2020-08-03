جمعية عمومية لـ "محامي حلوان" في 27 أغسطس لمناقشة الميزانيات

دعا مجلس النقابة الفرعية للمحامين بحلوان، أعضاء الجمعية العمومية لاجتماع عادي لعرض ومناقشة الميزانية بمقر النقابة، يوم الخميس الموافق 27 أغسطس المقبل، في تمام الساعة الثانية ظهراً.

وأعلن المجلس أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن عرض ومناقشة ميزانيات أعوام 2018/2019، واعتماد هذه الميزانيات، ومناقشة ما تم إنجازه منذ عام 2016 حتى الآن، وما يستجد من أعمال.

يشار إلى أن نقيب المحامين رجائي عطية، كان قد طالب نقباء النقابات الفرعية بسرعة موافاة النقابة بالحسابات الختامية عن السنوات من 2016 وحتى 2019 مع بيان حساب الإيرادات والمصروفات من يناير 2020 وحتى نهاية مارس 2020 وموافاتنا بالميزانية التقديرية عن العام المالي 2020، وذلك حتى يمكن تقدير وصرف المخصصات المالية لكل نقابة فرعية.