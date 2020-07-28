نقابة المحامين بأنقرة تتقدم بدعوى قضائية ضد مجلة دعت لعودة "الخلافة"

تقدمت نقابة المحامين في أنقرة بدعوى جنائية ضد مجلة "الحياة الحقيقية" التركية المملوكة لعائلة وزير الخزانة والمالية التركي، وصهر الرئيس رجب طيب أردوغان، بيرات البيرق، بسبب دعوتها لعودة الخلافة العثمانية على غلاف عددها الصادر أمس الاثنين والمعنون "فلتحتشدوا للخلافة".

ونقلت جريدة "جمهورييت" التركية، عن بيان نقابة المحامين بأنقرة أنّ جمهورية تركيا دولة قانون ديمقراطية وعلمانية واجتماعية، وأنّ الدعوة لـ"الخلافة" دعوة للتمرد على النظام الدستوري والقضاء على نظام الحكم في تركيا، وفقا لما نشره موقع "تركيا الآن".

وجاء في نص البيان: "وفقا لدستور جمهورية تركيا، فإنّ تركيا هي دولة قانون ديمقراطية علمانية اجتماعية، ورغم حقيقة أنّه لا يمكن تقديم بديل عنها، فالدعوة إلى الخلافة هي دعوة للتمرد على النظام الدستوري والقضاء عليه. ونقدم بكل احترام للجمهور، شكوى جنائية للتذكير بدستور وقوانين ذلك البلد، ضد المسؤولين عن هذا الهجوم على قيمنا الأساسية وسمات الدولة الأساسية".

وكانت مجلة "الحياة الحقيقية" التركية المملوكة لعائلة وزير الخزانة والمالية التركي وصهر الرئيس رجب طيب أردوغان، بيرات البيرق، عنونت عددها الصادر بتاريخ 27 يوليو الحالي، بـ"إن لم يكن الآن فمتى، إن لم يكن أنت فمن؟ فلتحتشدوا للخلافة".