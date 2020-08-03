"حق الانتفاع".. "المجتمعات العمرانية" توافق على طرح ملعب خماسي بدمياط

أعلن المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، موافقة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على طرح الملعب الخماسي بمركز الحي الخامس بمدينة دمياط الجديدة، بنظام حق الانتفاع لمدة ثلاث سنوات.

وأوضح رئيس الجهاز أن المساحة الإجمالية GA الخاصة بالملعب نحو 4000 متر مربع، F.P لكال المنشآت المنفذة بالموقع العام للملعب 2000 متر مربع شامل مبنى الخدمات والمدرجات.

وأضاف رئيس الجهاز أن قيمة التأمين "79121" جنيه، والسعرالتقديري لإجمالي قيمة الانتفاع السنوي "791205" جنيه، مشيرا إلى أن الاشتراطات تتضمن زيادة مقابل الترخيص بالانتفاع السنوي بنسبة 10% سنويا، ويحرر عقدا بين الهيئة والمنتفع يتضمن كل الالتزامات والحقوق للطرفين، ويكون تسليم الأرض أو الوحدة بعد تقديم التأمين النهائي وإبرام العقد، وسداد مقابل الانتفاع عن السنة الأولى، ويبدأ حساب مدة الانتفاع من تاريخ التسليم.

وأكد رئيس الجهاز أن الحالات التي يتم إلغاء الترخيص بالانتفاع، هي بناء على طلب المرخص له، أو عدم البدء في ممارسة النشاط خلال المهلة المحددة، أو عدم سداد مقابل الانتفاع السنوي خلال ثلاثة شهور من تاريخ الاستحقاق، أو إشهار إفلاس المرخص له، أو مخالفة أي شرط من شروط التخصيص، أو إحداث تلوث أو ضوضاء أو تكدس مرورى بالمنطقة، وفي كل الحالات يصبح التأمين النهائي من حق الهيئة.