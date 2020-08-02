محمد رمضان ينشر بوستر غير رسمي جديد لـ"موسى"

نشر الفنان محمد رمضان بوستر غير رسمي جديد لمسلسله "موسى" المقرر عرضه رمضان المقبل.

وعلق رمضان على البوستر قائلا مسلسل "موسى"، "إن شاء الله ميعادنا رمضان 2021 ثقة_في_الله_نجاح بوستر غير رسمي من أحلى جمهور".

كان رمضان، أعلن عن تأجيل مسلسل الإمبراطور، الذي يجسد خلاله شخصية الفنان الراحل أحمد زكي، لحين التفاوض مع الورثة واستعداده لتقديم مسلسل "موسى".

وكتب "رمضان"، عبر حسابه الشخصي "فيس بوك"، "تم تأجيل مسلسل أحمد زكي لحين التفاوض مع الورثة.. ومسلسلنا القادم بإذن الله (موسى) تأليف ناصر عبدالرحمن، إخراج محمد سلامة إنتاج تامر مرسي.. ثقة في الله نجاح.. رمضان2021".

رمضان طرح مؤخرا كليبه الجديد "تيك توك"وقد حقق به اعلي نسبة مشاهدة عبر اليوتيوب