أحمد إبراهيم: "تامر حسني شاطر جدا في السينما وعارف هو عاوز إيه؟!"

قال أحمد إبراهيم، الموزع الموسيقي، إن الفنانة اللبنانية شخصية رائعة جدًا، وتمتلك إمكانيات فنية كبيرة.

وأضاف إبراهيم، خلال حواره مع الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج "مساء DMC"، عبر شاشة "DMC"، أنه عمل مع كل النجوم الموجودين على الساحة، معربًا عن سعادته بالعمل مع الفنان تامر حسني، مشيرًا إلى أن أغنية "180 درجة" من أفضل الأغاني التي وزعها.

وتابع: "تامر حسني شاطر جدًا في السينما، وعارف هو عاوز إيه، وأهنأه على فيلمه الأخير الذي سيطرح في الأسواق".

وأعرب الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم، عن سعادته البالغة بتعاونه مع الفنانة اللبنانية إليسا، في ألبومها الجديد، من خلال مشاركته في 3 أغاني من توزيعه.

ونشر أحمد إبراهيم، برومو تشويقي من ألبوم إليسا الجديد، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلق قائلا: "إنسانة راقية وجمال قلبها ينعكس على ملامحها وإحساس غناها المتفرد، 3 أغاني توزيعي في ألبوم مميز جدا قريب مليون مبروك لصديقتي الغالية إليسا".

يذكر أن إليسا كشفت عن الموعد النهائي لطرح ألبومها الغنائي الجديد وهو عيد الأضحى المقبل.