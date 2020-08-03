فيديو.. رايات حركة «طالبان» ترفرف على الشواطئ التركية في العيد

رفعت مجموعة من اللاجئين الأفغان، الأحد، علم حركة «طالبان» الإرهابية على شاطئ "زيتين بورنو" بمدينة إسطنبول التركية، وقامت ببث مقطع فيديو قصير للحظة رفع العلم دون تدخل من السلطات التركية، ما تسبب في موجة من الغضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا.

وتظهر خلال مقطع الفيديو مجموعة من اللاجئين الأفغان المصطافين على شواطئ تركيا أثناء رفعهم علم حركة طالبان الإرهابية دون تدخل من قوات الأمن التي تجاهلت ما يحدث وفقا لموقع "تركيا الآن".

ويكشف الفيديو أن الشرطة التركية لم تعترض طريق اللاجئين عندما رفعوا العلم، رغم إطلاق المجموعة للصيحات والتكبيرات، فيما قالت وزارة الداخلية التركية للصحافة إنها تحاول الوصول لهؤلاء الأشخاص.