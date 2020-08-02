الحكومة الأفغانية تطلق سراح 317 سجينا من حركة طالبان

أطلقت الحكومة الأفغانية، اليوم، سراح 4 آلاف و917 سجينا، بينهم 317 سجينا من حركة طالبان، خلال اليومين الماضيين من إقليم "باروان" وأقاليم أخرى.

وأوضح مجلس الأمن القومي الأفغاني، في تغريدة نشرها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أنه سيتم مواصلة الإفراج عن السجناء حتى يصل الإجمالي إلى 5 آلاف ومئة سجين، وفقا لما ذكرته قناة "طلوع نيوز" الأفغانية.

وكان الرئيس الأفغاني، أشرف غني، أمر، أمس الأول الجمعة، بإطلاق سراح 500 من سجناء حركة طالبان، كبادرة حسن نية ردا على وقف إطلاق النار الذي أعلنته حركة طالبان خلال عيد الأضحى المبارك.