محمد رشاد يصف عبدالباسط حمودة بـ"الحكمدار".. و"عبدالمطلب" بـ "المدرسة"

وصف الفنان محمد رشاد، المطرب الشعبي عبدالباسط حمودة بـ "الحكمدار"، موضحًا أن له تاريخ واسم كبير في الأغنية الشعبية، "أول ما سمع صوتي قالي إيه الحلاوة دي، أنا من دور أولاده، ومن الجيل اللي بعده بجيلين، طلب مني أني أغني أغانيه في البرامج بس البرامج مكنتش راضية".

وعن الفنان القدير محمد عبدالمطلب، أضاف "رشاد"، خلال حواره في برنامج "كل يوم"، مع الإعلامي خالد ابو بكر، الذي يُعرض على شاشة "ON E"، أن "عبدالمطلب"، من المدارس القوية والمهمة في الوسط الفني، كما أنه كان من قرية والدته شبرا بخيت في البحيرة، "كنت لازم اسمعه، من قبل ما ادخل معهد الموسيقي، والدي كمان كان بيقعد يدندن ليه بعض الأغاني".