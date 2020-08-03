محمد جمعة يستعد لطرح أول كليب له بعنوان "لامبورجيني"

نشر الفنان محمد جمعه لجمهوره، بوستر أول كليباته الغنائية والذي حمل عنوان "لامبورجيني"، عبر حسابه بـ "إنستجرام" وعلق قائلا "قريبا".

وكشف مغني الراب، عن تفاصيل الكليب قائلا: "مش عارف اجيبهالكم أزاي... بس إن شاء الله لو ربنا أدانا عمر هتشوفو كليب أغنية (لامبورجيني)، مع النجم الجميل محمد جمعه خلال أيام على حسب التساهيل أوعدكم بقنبلة تشرفكم، إخراج عبدالرحمن الشبكشي، مدير تصوير إسلام عبدالطيف، توزيع بلوكه (مصطفى محسن)، ديزاين أحمد يوسف سوشيال ميديا، الأبطال سامو الإرهابي وعلاء الشعراوي، تصوير ميدو عيسى"

محمد جمعه شارك مؤخرا في السباق الرمضاني من خلال مسلسل"البرنس"مع الفنان محمد رمضان وحقق دوره نجاح كبير ولفت الانتباه

كما اتجة مؤخرا الغناء وصرح في احد اللقاءات التلفزيونية "في مشروع أغنية سينجل مع الملحن مدين، لما تزول محنة كورونا، وعملت 3 أغاني، منهم COVER لرامي صبري وعزيز الشافعي، "خاصمت الشوارع"، وبعدها لما دخلنا رمضان