"عمليات الأقصر" تؤكد عدم رصد أي مخالفات لقرار مجلس الوزراء

أعلن محسن الشامي، مدير إدارة الأزمات والكوارث ومسئول غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام محافظة الأقصر، والمنعقدة برئاسة اللواء الدكتور عماد أبو العزايم السكرتير المساعد، عن استمرار هدوء الأجواء واستقرار الأوضاع بمحافظة الأقصر، والتزام المواطنين بتطبيق الإجراءات الوقائية في جميع مراكز ومدن المحافظة وفقا لتعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، ولم يتم رصد أي مخالفات لقرار رئيس مجلس الوزراء.

ومن جانبه أوضح اللواء الدكتور عماد أبو العزايم، السكرتير المساعد بالمحافظة ورئيس غرفة العمليات، أن غرفة عمليات ديوان عام المحافظة منعقدة على مدار الساعة و تضم أعضاء من الطب البيطري والتموين والصحة والحماية المدنية والإسعاف وغرفة العمليات الرئيسية على اتصال بغرف العمليات بكل مركز ومدينة.

يذكر أنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى على مستوى مراكز ومدن المحافظة تزامنا مع عيد الأضحى المبارك.

وفي نفس السياق واصلت مجازر الأقصر الخمسة، اليوم، فعاليات ذبح أضاحي العيد بالمجان تماماً لخدمة الأهالي في ثاني أيام التشريق بعيد الأضحى المبارك، حيث استقبلت المجازر عدد كبير من الأضاحى لذبحها وسط إجراءات إحترازية لحماية الجميع من العدوى.