خروج 5 بمستشفى الأقصر العام بعد التعافي من كورونا

أعلن الدكتور خلف عمر مدير مستشفى الأقصر العام، المخصص لعزل مصابي فيروس كورونا، وسط الأقصر، اليوم الأحد، خروج 5 حالات تعافي من الفيروس، وذلك بعد تحول نتائج تحاليلهم المخبرية من إيجابية لسلبية على مدار مرتين متتاليتين.

وقال "عمر"، إن المستشفى لا يزال في مرحلة العزل، مضيفاً أن جميع الأطباء والتمريض داخل المستشفى يعملون يدا واحدة لخدمة الأهالي في الأقصر، وتقديم أفضل خدمة صحية داخل المحافظة.

وأشار عبد الرحيم أبو الحجاج، المتحدث الإعلامي للمستشفى، إلى أنه بذلك يصل عدد المتعافين حتى الآن 410 حالة شفاء من كورونا و23 عملية جراحية متنوعة ما بين ولادة قيصرية وعظام وجراحة عامة، وأن الفرق الطبية حققت سلسلة من النجاحات، بعد أن ألقى على عاتقها العلاج للمصابين بفيروس كورونا واستقبالهم بصورة يومية.