البداية بـ"كارت أحمر".. مصطفى كامل يطرح ألبومه "أنا نسيتك" خلال أيام

انتهى الفنان مصطفى كامل، من جميع تفاصيل ألبومه الجديد "أنا نسيتك" والذي من المقرر أن يطرحه بعد أيام.

الألبوم من كلمات وألحان مصطفى كامل، فيما عدا أغنية واحدة من كلمات وألحان عبدالعزيز أمين، والتوزيع الموسيقي لـ باسم منير وطه الحكيم ومحمد جابر

وقال مصطفى كامل، في تصريح خاص لـ"الوطن"، أنَّه من المقرر أنَّ يتمّ تصوير الألبوم بالكامل بطريقة "الميني ڤيديو"، متمنيًا أنَّ ينال ألبومه الجديد إعجاب جمهوره.

وتابع "كامل" أنّه "تعمد أن يعود إلى لونه الفني الذي تعود عليه من أغنيات درامية تحمل مضمونًا من كلمات وألحان وتوزيع وتريات بشكل مغاير تماماً عما هو موجود حالياً في سوق الفن من أغان لا معنى لها ولا تحمل أي رسائل فنية، بل ولا ترقى لصناعة جيل يتمّ تدميره بالهوس والانحراف عن معنى الفن الحقيقي" وفق قوله.

وأولى أغنيات مصطفى كامل التي سيتمّ طرحها خلال ساعات تأتي بعنوان "كارت أحمر" من كلمات وىلحان مصطفي كامل وتوزيع موسيقي محمد جابر.

كان من المفترض طرح أول أغنيات الألبوم قبل وقفة عيد الأضحى المبارك، وفضّل "كامل" طرحه بعد العيد مباشرة.