الذهب يقفز لمستوى قياسي وسط طلب على الملاذات وقلق من كورونا

صعدت أسعار الذهب إلى مستوى قياسي غير مسبوق، اليوم الإثنين، مع تعزز الطلب على المعدن كملاذ آمن بفعل المخاوف حيال التداعيات الاقتصادية لتنامي إصابات "كوفيد -19"، لكن ارتفاعًا في الدولار حد من المكاسب.

وبحلول الساعة 06.35 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مستقرا عند 1973.75 دولار للأوقية "الأونصة"، بعد أن سجل ذروة قياسية عند 1984.66 دولار في أوائل المعاملات الآسيوية.

وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.3% إلى 1992.10 دولار.

وقال مايكل مكارثي، كبير الاستراتيجيين في "سي.إم.سي ماركتس": "المعنويات تتدهور في شتى الأسواق. أولا، تنامي معدلات الإصابة مبعث قلق حقيقي للعالم ومصدر دعم حقيقي لأسعار الذهب، وفي ضوء ذلك، فإنّه يدفع الدولار الأمريكي للصعود أيضًا".

وتواصل ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة وبلغ عدد الإصابات 17.96 مليون عالميًا.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة 0.5% إلى 24.26 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 1% ليسجل 897.61 دولار، في حين استقر البلاديوم عند 2090.22 دولار للأوقية.