استقرار أسعار الذهب بنهاية تعاملات اليوم وعيار 21 يسجل 879 جنيها

استقرت أسعار الذهب في نهاية تعاملات اليوم الأحد الموافق 2 أغسطس ، بعد ارتفاع شديد خلال الفترة السابقة مسجلة مستويات غير مسبوقة، بسبب ارتفاع سعر الذهب العالمي وتراجع سعر الدولار، إذ تراوحت الزيادة في الأسبوعين الماضيين بقيمة 75 جنيها إلى 80 جنيه.

وترصد "الوطن"، في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية ومتنوعة للمتابعين والقراء، متوسط سعر أعيرة الذهب، خلال نهاية تعاملات اليوم، والتي شهدت ارتفاعًا طفيفًا مقارنة بالتعاملات التي وردت صباح اليوم.

أسعار الذهب

سجّل المعدن النفيس ارتفاعًا طفيفًا في الأسعار بنهاية تعاملات اليوم السبت، ليتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 1002 و1005 جنيهات، فيما يتراوح سعر جرام الذهب عيار 21 بين 877 إلى 879 جنيهًا، بينما جاء سعر جرام الذهب عيار 18 بين 752 و753 جنيهًا، مقارنة بأسعار تعاملات صباح اليوم.

سعر الجنيه الذهب

ووصل سعر الجنيه الذهب، خلال نهاية تعاملات اليوم، إلى 7 آلاف و32 جنيهًا.