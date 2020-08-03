صحيفة سعودية: موسم الحج الاستثنائي يجسد نجاح المملكة المستديم

أشادت صحيفة "اليوم" السعودية، باكتمال أداء حجاج بيت الله الحرام للنسك التي تُعلن ختام هذه الرحلة الإيمانية، وما يجسّده ذلك من نجاح مستديم لجهود حكومة المملكة، في خدمة الحرمين الشريفين ومَن قصدهما.

وكتبت الصحيفة - في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان (الحالة الاستثنائية والنجاح التام) - " في هذا العام، بذلت المملكة الغالي والنفيس، وضاعفت الدعم والجهود والتخطيط والمتابعة لضمان راحة وأمن وسلامة ضيوف الرحمن خلال حج 1441 هـ، خاصة مع وجود التحدي الاستثنائي من جائحة كورونا.

وثمنت إشادة رابطة العالم الإسلامي بالنجاح المتميّز لخطة حج هـذا الـعام، والـتي أكدت فيها أن المملكة تعاملت بكفاءة عالية مع الظروف الاستثنائية لجائحة كورونا، حيث كان الحرص علـى إقامة الـشعيرة مع المحافظة التامة على أعلى معايير السلامة الصحية بين الحجاج.

وختمت الصحيفة بتأكيدها على أن ما تمَّ رصده في ذات الإطار من إشادات حجاج بيت الله الحرام بما قُدِّم لهم من خدماتٍ تجسّد أمامنا ملامح مشهد النجاح المتكامل للحج، كما تثبت أن حكومة المملكة، ومهما بلغ سقف التحديات، فهي تفوقه بالحكمة والقدرة والتضحيات.