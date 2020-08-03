صعود متوسط سعر خام دبي في يوليو إلى 43.278 دولار

قالت مصادر بقطاع النفط، اليوم الإثنين، إن متوسط سعر خام دبي، كما تعرضه منصة ستاندرد اند بورز جلوبال بلاتس للتسعير، ارتفع في يوليو، إلى 43.278 دولار للبرميل، أعلى مستوياته منذ فبراير.

يحدد منتجو الشرق الأوسط أسعار البيع الرسمية لخاماتهم في كل شهر قياسا إلى متوسطات خامي سلطنة عمان ودبي.

وغيرت أرامكو السعودية معيار أسعار البيع الرسمية لخاماتها في الشحنات المتجهة إلى آسيا من أكتوبر 2018 إلى متوسط بلاتس دبي والعقود الآجلة للخام العماني ببورصة دبي للطاقة.

الأرقام في الجدول التالي بالدولار للبرميل.الخام يوليو يونيو التغير

بلاتس دبي 43.278 40.791 2.487

بلاتس عمان 43.390 40.844 2.546

متوسط بلاتس عمان/دبي 43.334 40.818 2.517

متوسط بلاتس دبي/عمان ببورصة 43.447 41.186 2.261