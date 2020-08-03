تركيا تلغي تراخيص تسيير الرحلات الجوية مع إيران

أعلن أمين اتحاد شركات الطيران الإيرانية مقصود أسعدي ساماني، عن إلغاء تركيا للتراخيص الممنوحة لتسيير الرحلات الجوية بين البلدين.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية، اليوم، عن ساماني قوله إن تركيا أرجات استئناف تسيير رحلات الطيران إلى مطلع سبتمبر المقبل بعد ما كان مقررا لها غدا الثلاثاء.

وأشار ساماني، إلى أن أنقرة عزت قرار تمديد تعليق الطيران للإجراءات الوقائية من تفشي وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء العمانية الرسمية.