"الاتصالات": 2500 شاب تقدموا للمشاركة في مبادرة "العمل المهني الحر"

قالت الدكتورة نهى ربيع مديرة إدارة المسؤولية والخدمات المجتمعية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنَّ ظروف العمل في فترة ما قبل أزمة انتشار فيروس كورونا تختلف عنها فيما بعد الأزمة.

وأضافت مديرة إدارة المسؤولية والخدمات المجتمعية بوزارة الاتصالات، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عبدالكريم، في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى، أنَّ بناء قدرة الإنسان المصري وتمكينه من أهم استراتيجيات الوزارة، مشيرةً إلى أنَّ الوزارة أجرت مسحًا على منصات العمل الإلكتروني الحر، وجرى الاطلاع على أهم المجالات التي لها علاقة بمجال تكنولوجيا المعلومات، ومن خلالها جرى تحديد مجالات التدريب لـ20 ألف شاب وشابة في منحة "تمكين الشباب للعمل المهني الحُر".

وتابعت أنَّه جرى فتح باب التقدم في المبادرة، موضحةً أنَّه يشترط تراوح عمر المتقدم ما بين 19 عامًا حتى 35 عامًا، وأن يكون لديه معرفة بمبادئ استخدام الكمبيوتر، ومعرفة بسيطة باللغة الإنجليزية، لافتةً إلى أنَّ هذه المنحة التدريبية تساعد هؤلاء الشباب على الحصول، على فرصة عمل بمنصات العمل الإلكتروني الحر.

واستكملت: "نحرص على أن يكون هناك توازن بين عدد الشباب والبنات، وسيكون هناك 10% من ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث أننا نهتم بدمجم، وفي العمل الإلكتروني الحر لا يوجد فارق بين ذوي الاحتياجات الخاصة وغيرهم، كما أن مجال التقديم للمشاركة في هذه المبادرة مفتوح للطلاب من الجامعات والمعاهد، وتقدم لنا حتى الآن 2500 شاب بالمبادرة".