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كنائس القليوبية تفتح أبوابها للمصلين بخطة مواجهة كورونا

كتب:

حسن صالح
03:38 م | الإثنين 03 أغسطس 2020
جانب من الصلاة

جانب من الصلاة

فتحت كنائس القليوبية أبوابها للمصلين، اليوم، بعد توقف دام 4 أشهر، ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.

وأعلن نيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة وتوابعها، أن الكنيسة فتحت أبوابها منذ صباح اليوم لاستقبال المصلين وسط شروط وضوابط حضور القداسات، التزامًا بالاجراءات الاحترازية من خلال تنظيم الأعداد، ودخول أعداد صغيرة، على أن يُخصص مقعد لكل شخص واحد فقط مراعاة للتباعد الاجتماعي.

وأكمل نياقة الأنبا أن كل مُصلي ملزم باحضار أدواته الشحصية، وارتداء الكمامة ومعه الكحول المطهر.

 

 

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