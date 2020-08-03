7 نصائح غذائية من "الصحة" لمرضى القلب

يعاني عدد كبير من المصريين من أمراض القلب، فوفقا لدراسة أجراها معهد القلب القومي في يناير الماضي، فإن كل 100 ألف مريض بأمراض القلب والأوعية يتوفى 500 مريض، الأمر الذي جعل وزارة الصحة والسكان، تضع مجموعة من الإرشادات الغذائية لمرضى القلب، نستعرضها خلال السطور التالية.

1- استخدام الزيوت الصحية بحرص مثل زيت الزيتون والزيت الحار وزيت عباد الشمس حتى لا تتسبب بزيادة الوزن والسمنة.

2- تجنب جميع الأطعمة المقلية والجاهزة، وكذلك التخلص من الدهون الموجودة حول اللحم وجلد الدواجن.

3- عدم الإفراط في تناول الدهون الصحية والطبيعية مثل السمن البلدي والزبدة والقشدة حتى لايؤدي إلى ارتفاع نسبة الدهون في الدم وتصلب الشرايين.

4- الابتعاد عن استخدام الدهون المتحورة والناتجة عن الزيوت المهدرجة مثل السمن النباتي أو الصناعي والكثير من المخبوزات والحلويات، وخاصة المغلفة لأنها تسبب ارتفاع الكوليسترول وتصلب الشرايين.

5- تناول الأسماك مرة أسبوعيا مثل الماكريل والسردين والسلمون لأنها غنية بالأوميجا 3 الذي يحافظ على صحة القلب.

6- تناول الخضروات مع كل وجبة رئيسية وتناول ثمرة فاكهة بين الوجبات كمصدر للألياف الطبيعية اللازمة لتقليل الدهون والكوليسترول في الدم.

7- تناول بذور الشيا والكتان باعتبارها من مصادر الأوميجا التي تحافظ على صحة القلب ويمكن إضافتها على طبق السلطة بعد طحنها ليصبح مسحوقا يرش على الطعام لأن المعدة لا تستطع إذابة القشرة.