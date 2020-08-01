6 نصائح غذائية من "الصحة" للمواطنين في عيد الأضحى
كتب:
محمد عزالدين
03:54 م | السبت 01 أغسطس 2020
نشرت وزارة الصحة عبر حسابها الرسمي على فيس بوك، 6 نصائح غذائية للمواطنين في عيد الأضحى المبارك، نستعرضها في النقاط التالية:
- احرص على تناول الطعام خلال ساعات النهار وتجنب الأكل ليلا.
- شرب 8 أكواب ماء موزعة على مدار اليوم للمساعدة على الهضم.
- عدم الإفراط في تناول الشاي والقهوة والمنبهات.
- ممارسة الرياضة قدر الإمكان 30 دقيقة يوميًا.
- عند العزومات العائلية يجب إعداد طبق شخصي مناسب لك ولا تسرف في كميات الطعام التي تأكلها.
- التقليل من تناول الأغذية التي تحتوي على الدهون وخاصةً الدهون المشبعة وكذلك تجنب المقليات.