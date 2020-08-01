6 نصائح غذائية من "الصحة" للمواطنين في عيد الأضحى

نشرت وزارة الصحة عبر حسابها الرسمي على فيس بوك، 6 نصائح غذائية للمواطنين في عيد الأضحى المبارك، نستعرضها في النقاط التالية:

احرص على تناول الطعام خلال ساعات النهار وتجنب الأكل ليلا.

شرب 8 أكواب ماء موزعة على مدار اليوم للمساعدة على الهضم.

عدم الإفراط في تناول الشاي والقهوة والمنبهات.



ممارسة الرياضة قدر الإمكان 30 دقيقة يوميًا.

عند العزومات العائلية يجب إعداد طبق شخصي مناسب لك ولا تسرف في كميات الطعام التي تأكلها.

التقليل من تناول الأغذية التي تحتوي على الدهون وخاصةً الدهون المشبعة وكذلك تجنب المقليات.