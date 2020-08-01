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6 نصائح غذائية من "الصحة" للمواطنين في عيد الأضحى

كتب:

محمد عزالدين
03:54 م | السبت 01 أغسطس 2020
وزيرة الصحة والسكان

وزيرة الصحة والسكان

نشرت وزارة الصحة عبر حسابها الرسمي على فيس بوك، 6 نصائح غذائية للمواطنين في عيد الأضحى المبارك، نستعرضها في النقاط التالية:

  • احرص على تناول الطعام خلال ساعات النهار وتجنب الأكل ليلا.
  • شرب 8 أكواب ماء موزعة على مدار اليوم للمساعدة على الهضم.
  • عدم الإفراط في تناول الشاي والقهوة والمنبهات.
  • ممارسة الرياضة قدر الإمكان 30 دقيقة يوميًا.
  • عند العزومات العائلية يجب إعداد طبق شخصي مناسب لك ولا تسرف في كميات الطعام التي تأكلها.
  • التقليل من تناول الأغذية التي تحتوي على الدهون وخاصةً الدهون المشبعة وكذلك تجنب المقليات.

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