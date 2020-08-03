تماثل 5 حالات جديدة للشفاء من فيروس كورونا بأسوان 

تماثل للشفاء من الإصابة بفيروس كورونا المستجد بأسوان، مساء أمس، 5 حالات جديدة وتقرر خروجهم من مستشفى أسوان التخصصي "العزل" بمنطقة الصداقة الجديدة بمدينة أسوان.

وأكد الدكتور مصطفى أبو المجد، مدير الطب الوقائي بمديرية الصحة بأسوان، أن هناك تراجعا كبيرا في أعداد المصابين بكورونا والذين يتلقون العلاج داخل مستشفى أسوان التخصصي، حيث لم يتبقى سوى 40 حالة بعد خروج 5 حالات جديدة وتعافيهم تماما وهم " مطاوع.م، ورزق. ن، وهديه. ع، والدسوقي. ر، ومحمد .ع.أ".

يذكر أن مستشفى أسوان التخصصي بمنطقة الصداقة الجديدة بمدينة أسوان، تم تجهيزها لاستقبال حالات العزل حيث حددتها وزارة الصحة لاستقبال أي حالات إيجابية لفيروس كورونا المستجد، ويوجد بالمستشفى التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، 132 سريرا، بالإضافة لـ9 أسرة رعاية مركزة، و5 أجهزة تنفس صناعي، كما يوجد بها طاقم طبي وتمريض وعاملين مخصصين للتعامل مع هذه الحالات.