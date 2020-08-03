صور.. مؤتمرات جماهيرية على المقاهي لمرشحي الشيوخ بدمياط

عقد المهندس وليد صلاح التمامي، مرشح حزب مستقبل وطن على المقعد الفردي، مؤتمرا على إحدى المقاهي بقرية كرم ورزوق حضره حشد كبير من أهالي القرية للتحدث عن برنامجه الانتخابي.

وأعلنت عائلة شتية واحدة من أكبر عائلات مركز الزرقا تأييدها للتمامي في انتخابات مجلس الشيوخ.

كما علق مؤيدو التمامي بنرات ضخمة في مختلف أنحاء قرية الشعراء تأييدا له في الانتخابات المقبلة، هذا واكتفى المهندس مجدي المعصراوي المرشح لعضوية مجلس الشيوخ لعام 2020 بالدعاية الانتخابية عبر السوشيال ميديا فحسب ولم ينظم جولات انتخابية أو مؤتمرات كغيره من المرشحين.

فيما قام مؤيدي إبراهيم صقر المرشح لعضوية مجلس الشيوخ فردي مستقل شقيق النائبة غادة صقر بتعليق صوره على عدد من سيارات الميكروباص تأييدا له.

فيما نظم حمدي شلبي عاشور المرشح لعضوية مجلس الشيوخ عن حزب الحركة الوطنية على المقعد الفردي مؤتمر انتخابي حاشد بقرية ميت أبو غالب لشرح مؤتمره الانتخابي والتعرف على مشاكل المواطنين.

فيما اصطحب الدكتور محمود المزين مرشح حزب النور، على المقعد الفردي أعضاء حزبه في جولته الانتخابية بقرى كفر يوسف والكحيل واللوزي.