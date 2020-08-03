إصابة 8 في حادثي سير بالصحراوي الغربي ببني سويف

أصيب 8 أشخاص في حادثي سير بالطريق الصحراوي الغربي بمحافظة بني سويف، اليوم، ونُقل المصابون إلى مستشفى سمسطا المركزي لتلقي العلاج.

في الحادث الأول أصيب 5 أشخاص، إثر انقلاب سيارة ملاكي بمدخل مدينة الفشن بالطريق الصحراوي الغربي بدائرة محافظة بنى سويف، وانتقلت سيارتان إسعاف تابعة لمرفقي إسعاف بنى سويف والمنيا إلى محل الواقعة.

وتبين أن المصابين هم ممدوح زكي فرغلي 46 سنة، مصابًا باشتباه كسر بالعمود الفقري وجرح قطعي بالرأس طوله 20 سم، وزكي ممدوح ذكي 14 سنة مصاًبا باشتباه كسر بالعمود الفقري وجرح قطعي بالرأس طوله 10 سم، ويحيى مصطفى مرسي 9 سنوات، مصابًا باشتباه كسر بالقدمين وجرح قطعي بالوجه 5سم، وعابدين وحيد عابدين 22 سنة، مصابًا بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، ومنى زكي قرني 48 سنة، مصابة بجرح قطعي بالرأس طوله ٥ سم، وجميعهم مقيمون بالعمرانية بمحافظة الجيزة.

ونُقل المصابون إلى قسم الاستقبال بمستشفى سمسطا المركزي لتلقي العلاج اللازم، وإجراء كافة الفحوصات الطبية، تحت إشراف الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة.

وفي الحادث الثاني أصيب 3 أشخاص، إثر انقلاب سيارة ملاكي أمام قرية 2 بالطريق الصحراوي الغربي بدائرة مركز سمسطا جنوب غرب بني سويف، ونُقل المصابون إلى المستشفى.

وانتقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين هم نورا فايز فرج الله 25 سنة، مصابة بجروح وكدمات متفرقة، ومديحة فرج الله عياد 38 سنة، مصابة بجروح وكدمات متفرقة، وأمير إسحاق ثابت 21 سنة مصابًا باشتباه كسر بالقدم اليسرى، وجميعهم مقيمون بقرية بني حلة التابعة لمركز سمسطا.ت

ونُقل المصابون إلى قسم الاستقبال بمستشفى سمسطا المركزى لتلقي العلاج اللازم، وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة.