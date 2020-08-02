محافظ بني سويف يشهد تسلم 30 أضحية لتوزيع لحومها على الأولى بالرعاية

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الأحد، ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، تسلم مديرية التضامن الاجتماعي لعدد 30 رأس من الأضاحي الحية بواقع "20 عجول، و10خراف"، والتي تبرعت بها جمعية البر والتقوى المصرية المركزية، لتوزيعها على الأسر والفئات الأولى بالرعاية بمراكز ومدن المحافظة، وذلك في حضور إحسان أبوزيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، واللواء محمود ضياء الدين رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف.

وأكد محافظ بني سويف، على حرصه على المشاركة في مثل هذه المبادرات الطيبة التي تقوم بها مؤسسات المجتمع المدني، خاصة جمعية البر والتقوى المصرية لإدخال السرور والبهجة على المحتاجين وإرساء مبادئ التكافل الاجتماعي، لافتاً إلى أن المجتمع المدني شريك أساسي في الخطة التنموية للمحافظة خاصة في مجال الدفع بتحسين مستوى معيشة أهالينا البسطاء والأولى بالرعاية في القرى والمناطق الأكثر احتياجا، والتي تتطلب مزيدًا من التكاتف والتضافر للارتقاء بمنظومة الخدمات والجوانب الحياتية لهم.

من جهتها، أوضحت وكيل وزارة التضامن، أنه يتم حاليا تنفيذ الخطة التي سبق عرضها على المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم، لتوزيع لحوم الأضاحي المقدمة من الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني خلال أيام العيد، بناءً على قاعدة البيانات المسجلة بالأسر المستفيدة، مشيرة إلى أن خطة هذا العيد تتضمن توزيع لحوم 220 عجل من مؤسسة مصر الخير، وتوزيع لحوم 60 عجلا مقدمة من جمعية الأورمان، ولحوم 5 عجول مقدمة من مؤسسة مصطفى محمود، بجانب 30 رأس "عجول وخرفان" من جمعية البر والتقوى المصرية المركزية، علاوة على قيام 46 جمعية تابعة للتضامن بناصر وسمسطا بتوزيع لحوم على الفئات الأولى بالرعاية في المناطق والقرى الأكثر احتياجا، وذلك تحت إشراف بيطري مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المقررة.