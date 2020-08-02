محافظ بني سويف يتفقد الحالة العامة بالشوارع في ثالث ايام العيد

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، خلال جولة ميدانية بالمدينة العاصمة، الحالة العامة بالشارع السويفي، والإجراءات المنفذة بشأن الالتزام بقرارات رئاسة مجلس الوزراء ضمن خطة مجابهة كورونا، وفي إطار خطة التعايش التي تنفذها الحكومة، يرافقه بلال حبش نائب المحافظ، وعدد من التنفيذيين المعنيين.

وخلال الجولة أمر المحافظ بسرعة رفع تجمع للقمامة ناحية شارع عبد السلام عارف، مشددا على نقل نقطة التجميع لمكان آخر ، حيث لاحظ أن نقطة التجميع قريبة من المساكن، وقريبة من محول كهرباء، موجها بمراجعة أماكن تجميع القمامة على مستوى المدينة، والأخذ في الاعتبار مثل تلك الملاحظات، وتلافي السلبيات بأقصى سرعة. تفقد المحافظ عدد من شوارع المدينة الرئيسية والجانبية، تابع فيها الحالة المرورية، ومستوى النظافة العامة والخدمات، موجها بالتواجد المستمر بالشارع للوقوف على مستوى الخدمات، واتخاذ ما يلزم حيال المواقف الطارئة، مشيرا لمتابعته لكل التقارير التي يتم إرسالها من رؤساء الوحدات المحلية بالقرى والمدن، وذلك عن طريق غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة.

كما واصل محافظ بني سويف متابعته للمشروعات الخدمية الجاري تنفيذها، حيث تفقد الأعمال المنفذة بمشروع تطوير بالمنطقة السفلية من الكورنيش، ضمن مشروع التطوير الشامل للمنطقة وتحويلها لمتنفس حضاري مميز،حيث يجري تنفيذ التصميم المقترح، والذي يشمل مكونات جمالية وترفيهية وممشى، حيث تمت مراعاة العناصر الجمالية في تنفيذ الأعمال وإضفاء الشكل الحضاري على شاطئ النهر والعمل على عدم حجب رؤية النيل .يشار إلى أن غرفة العمليات والأزمات بديوان عام المحافظة تتابع مع رؤساء الوحدات المحلية خلال أجازة العيد الأحداث الجارية والاطمئنان على تطبيق قرارات رئاسة مجلس الوزراء خلال أيام عيد الأضحى.

وتنفيذ تكليفات المحافظ لرؤساء الوحدات المحلية بتكثيف حملات النظافة وإزالة التعديات خاصة في المهد، ومواجهة كافة صور الإشغالات التي تعطل حركة السير والمرور، مع ضرورة تكثيف جهود المتابعة لتفقد مستوى الخدمات وتنفيذ تكليفات وقرارات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بإجراءات مجابهة تداعيات فيروس كورونا، ومواجهة كافة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وكافة صور الغش التجاري والتلاعب في الأسواق، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية والشرطة على أن يقود رؤساء الوحدات المحلية هذه الحملات.