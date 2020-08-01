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تعافي 12 حالة جديدة من كورونا بمستشفى الحميات في بني سويف

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عمرو رجب
07:27 م | السبت 01 أغسطس 2020
جانب من حالات التعافي

جانب من حالات التعافي

أعلنت مديرية الصحة ببني سويف، اليوم، عن تعافي 12 حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا بينهم سيدة تبلغ من العمر 72 عاما، في مستشفى الحميات بقيادة الدكتور وليد عبده، وذلك عقب خضوعهم للرعاية الصحية وبروتوكول علاج وزارة الصحة.

وأشار الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة إلى متابعة محافظ بنى سويف اللحظية لمستجدات ملف كورونا لتذليل العوائق التى قد تواجه المنظومة أولا بأول، مؤكدا على مواصلة الجهود التي تقوم بها المنظومة الصحية بالمحافظة في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا، وأن المنظومة الصحية لا تدخر جهدا في الدفع بجهود الدولة في مجابهة تلك الأزمة.

من جانبه أثنى الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، على الجهد المشرف الذى تبذله المنظومة الصحية بالمحافظة فى ظل أزمة فيروس كورونا، مثمنا دور الطاقم الطبى بالمستشفى، وكل مستشفيات المحافظة، حيث يعمل الجميع بتفاني واخلاص، ليضربوا أروع الأمثلة في أداء الواجب المهني.

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