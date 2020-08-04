4 شباب يخطفون صديقهم: نصب علينا في 12 ألف جنيه تمن حشيش العيد

"ضحك علينا في 12 ألف جنيه خدها عشان يشتري لنا حشيش العيد"، بتلك الكلمات اعترف 4 شباب بجريمة اختطاف صديقهم انتقامًا منه، لكن حظهم العاثر أوقعهم في يد قوة أمنية كانت تتفقد الحالة الأمنية في شوارع مدينة نصر، تمكنت من القبض عليهم خلال احتجاز المجني عليه داخل صندوق سيارة نقل.

"كنا عايزين حقنا بس منه، ومكنش فيه نية غدر من طرفنا للانتقام منه بالقتل أو السرقة"، واصل المتهمون اعترافهم بتفاصيل جريمتهم أمام المباحث عقب القبض عليهم، وتحرر محضر بالواقعة وأحيلوا إلي النيابة العامة التى نسبت إليهم تهمة الخطف والاحتجاز وقررت حبسهم على ذمة التحقيقات.

وأفادت تحريات المباحث أن مرتكبى اختطاف الشاب توجد بينهم وبين الضحية خلافات مالية بسبب ممارستهم للاتجار بالمخدرات، وأنه أثناء مرور قوة أمنية بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية، تلاحظ قيام أحد الأشخاص بالإستغاثة والقفز من الصندوق الخلفى الخاص بسيارة نصف نقل، وتمكنت القوة من ضبط أربعة أشخاص "لثلاثة منهم معلومات" وذلك حال استقلالهم السيارة المشار إليها "قيادة أحدهم يعمل عليها كسائق".

وبسؤال الموقوفين قرر أحدهم بقيام باقى المتهمين باختطافه من منطقة الكوم الأحمر بالجيزة محل عمله، واصطحبوه داخل السيارة المشار إليها، وقاموا باحتجازه بالصندوق الخلفى الخاص بالسيارة بسبب وجود خلافات مالية بينهم حول تجارة المواد المخدرة.

بمواجهة باقى المتهمين أقروا بقيامهم بتسليم المذكور مبلغ مالي قدره 12 ألف جنيه، نظير شراء كمية من المواد المخدرة، إلا أنه لم يقم بذلك، ورفض إعادة المبلغ المالى مما أثار حفيظتهم، فخططوا لاختطافه واحتجازه داخل السيارة المشار إليها لإجباره على رد المبلغ المالى، وفى سبيل ذلك توجهوا لمحل عمله وقاموا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.