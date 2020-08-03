8 نصائح من "الصحة العالمية" لسفر آمن دون كورونا

يرغب عدد كبير من الأشخاص في السفر، ولكن يظل شبح الإصابة بفيروس كورونا المستجد عائقاً أمامهم، خاصة في ظل وجود أطفال صغار السن، وهنا وضعت منظمة الصحة العالمية 8 نصائح لكل من يرغب في السفر نستعرضها في السطور التالية.

1) إذا أصبحت مريضاً أثناء السفر، يجب إخبار طاقم العاملين أو موظف في الميناء، والتمس الرعاية الصحية وأخبر مقدم الخدمة الصحية بتاريخ سفرياتك السابقة.

2) اغسل يديك جيداً بالماء والصابون في حال اتساخهما، وفي حال عدم ظهور اتساخ يجب فركهما بالكحول للمحافظة على نظافتهما باستمرار.

3) إذا اخترت ارتداء كمامة، فتأكد أنها تغطي الأنف والفم والذقن بإحكام، وتجنب لمس الكمامة بمجرد ارتدائها، وتخلص من الكمامة وحيدة الاستعمال في كل مرة، واغسل يديك جيداً بعد التخلص منها.

4)عند السعال أو العطس، قم بتغطية الفم والأنف بمنديل ورقي أو الكوع المثني، ويجب التخلص من المنديل فوراً وغسل الأيدي جيداً.

5) تجنب السفر في حال الإصابة بالحمى أو السعال.

6) تجنب المخالطة اللصيقة للأشخاص الذين يعانون من الحمى والسعال.

7) تجنب ملامسة الأنف والفم والعينين، وتجنب الطعام غير المطهي جيدا ً.

8) تجنب التعامل المباشر مع الحيوانات دون وقاية أثناء السفر.