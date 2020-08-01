الصحة العالمية: كورونا طويل الأمد والإصابات تتجاوز 17.67 مليون

رجحت منظمة الصحة العالمية، أن تكون جائحة كورونا المستجد "كوفيد-19"، طويلة الأمد، وذلك خلال اجتماع عقدته لتقييم الأوضاع الصحية، بعد 6 أشهر من إعلان كورونا المستجد وباءا عالميا، وفقا لما نشرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية، اليوم.

وخلال اجتماعها، أمس الجمعة، ركزت لجنة الطوارئ في منظمة الصحة العالمية على "توقع طول أمد جائحة كورونا"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".

وحذرت المنظمة في بيان، من "مخاطر تراخي الاستجابة، في سياق من الضغوط الاجتماعية والاقتصادية".

وظهر كورونا المستجد لأول مرة في مدينة ووهان الصينية، في ديسمبر الماضي، قبل أن ينتشر إلى مختلف دول العالم ويتحول إلى وباء عالمي، يتسابق العلماء في إيجاد علاج له.

وفي سياق متصل، أظهر أحدث إحصاء لوكالة "رويترز" للأنباء، اليوم، أن أكثر من 17.67 مليون شخص أصيبوا بكورونا المستجد على مستوى العالم، كما أن 679918 شخصا توفوا جراء الفيروس.

وسجلت الإصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في ديسمبر الماضي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية "وام".

وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة 4 ملايين و578778 حالة إصابة و153888 حالة وفاة، وجاءت البرازيل في المركز الثاني مسجلة 2 مليون و662485 حالة إصابة و92475 حالة وفاة.

وحلت الهند في المركز الثالث مسجلة مليونا و695988 حالة إصابة و36511 حالة وفاة، فيما جاءت روسيا في المركز الرابع مسجلة 839981 حالة إصابة و 13963 حالة وفاة.