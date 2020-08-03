محافظ الشرقية يقيل رئيس وحدة محلية بسبب سرادق عزاء

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إقالة رئيس الوحدة المحلية بالمهدية التابعة لرئاسة مركز ومدينه ههيا، لتقاعسه عن العمل، وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال سرادق عزاء أقيم بالمخالفة بقريه كفر أبو حطب، وحضره عدد كبير من أهالي القرية والقرى المجاورة.

وأقيم السرادق بالمخالفة لتعليمات رئيس مجلس الوزراء بعدم السماح بإقامة سرادقات للعزاء أو الأفراح، للحد من التجمعات وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره.

كما أمر المحافظ رئيس مركز ومدينه ههيا بالتنسيق مع قوات الأمن لمصادرة كافة المعدات الصوتية والضوئية المستخدمة في سرادق العزاء، واتخاذ كافة الإجراءات القانونيه حيال المخالفين، مؤكدًا أنه لن يسمح بتكرار مثل هذه التجاوزات مرة أخرى للحفاظ على صحه وسلامة المواطنين.

وكان الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقيه قد استقبل شكوى من أهالي قرية كفر أبو حطب التابعة للوحدة المحلية بالمهدية، تفيد بقيام أحد المواطنين بإقامه سرادق عزاء لوالده مخالفًا بذلك قرارات رئيس مجلس الوزراء، وعلى الفور كلف المحافظ رئيس مركز ومدينة ههيا بالتنسيق مع قوات الأمن بالتوجه للقرية وفض العزاء واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتم تحرير محضر جنح أمن دوله طوارئ بالواقعة رقم 2303 لسنه 2020 حيال صاحب الفراشة، والعرض على النيابة لاتخاذ ما يلزم قانونًا في هذا الشأن.