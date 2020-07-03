رفع 1945 متر مكعب قمامة من مركز ههيا بالشرقية

قال محمد الصافي السكرتير العام لمحافظة الشرقية، إن وحدة التدخل البيئي السريع قامت برفع القمامة ومخلفات البناء من المقالب العشوائية المنتشرة بمركز ههيا وذلك للحد من الأوبئة والأمراض والفيروسات والوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأوضح السكرتير العام للمحافظة أن وحدة التدخل البيئي السريع حصرت بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة بالديوان العام، المقالب العشوائية المنتشرة بمركز ههيا وتم رفع 1945 متر مكعب قمامة بواقع 63 نقلة باستخدام 13 معدة (2 لودر – 11 سيارة) وتوصيلها للمدفن الصحي بالخطارة وذلك على مدار ثلاث أيام، وتم التنبيه على الأهالي بعدم إلقاء القمامة بقطع الأراضي الفضاء والتنبيه على أصحابها بتسويرها حفاظا عليها حتى لا تتحول لمقالب قمامة مرة أخرى تتسبب في انتشار الروائح الكريهة وتضر بالصحة العامة للمواطنين.