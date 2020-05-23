"صحة الشرقية" تنعى مدير إدارة ههيا ضحية كورونا: نحتسبه من الشهداء

نعت مديرية الصحة بمحافظة الشرقية، الدكتور عبداللطيف عبدالحميد مدير الإدارة الصحية بههيا، إثر وفاته بفيروس كورونا المستجد.

وقالت المديرية، في بيان لها، "يتقدم الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، وجميع العاملين بمديرية الشؤون الصحية، بخالص العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الدكتور عبد اللطيف عبد الحميد مدير الإدارة الصحية بههيا، وأحد أبطال الجيش الأبيض بمحافظة الشرقية، والذي وافته المنية اليوم بمستشفي العزل بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد".

وأضاف: "نحسبه من الشهداء ولا نزكي على الله أحدا، سآلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

يذكر أن الفقيد شغل مناصب عدة بمديرية الشؤون الصحية بمحافظة الشرقية، منها مدير الإدارة الصحية بأبو كبير، ثم وكيل مديرية الشؤون الصحية، ثم مدير الإدارة الصحية بههيا، إلى أن توفاه الله اليوم.