محافظ الشرقية يتفقد لجان امتحانات الثانوية العامة بمدينة ههيا

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مجمع مدارس ههيا التجريبية للغات، والذي يضم 22 لجنة امتحانية تستوعب 307 طلاب لأداء امتحان اللغة العربية.

خضع محافظ الشرقية ومرافقوه لدى دخولهم لمجمع المدارس لإجراءات الكشف الحراري كإجراء احترازي ووقائي لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره، مؤكدا على أنه تم اتخاذ كل الإجراءات الإحترازية والوقائية وانتهاء أعمال تطهير وتعقيم لجان الامتحان بمختلف الإدارات التعليمية للحفاظ على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب وجميع المشاركين في مارثون امتحانات الثانوية العامة.

وأضاف محافظ الشرقية أنه تم تجهيز غرف عزل بكل مدرسة تحت إشراف فريق طبي مدرب لاستقبال حالات الاشتباه أو الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

توجه محافظ الشرقية وبرفقته اللواء السعيد عبدالمعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية، ومستشار المحافظ للمشروعات، والدكتورة سحر لطفي رئيس مركز ومدينة ههيا لمدرسة ههيا الثانوية العسكرية والتي تضم 18 لجنة لاستيعاب 251 طالبا وطالبة لمتابعة سير امتحانات اليوم الأول للشهادة الثانوية.

واطمأن المحافظ من الطلاب على مستوى الامتحان وما إذا كانت لديهم أيه شكاوى أثناء أدائهم الامتحان.

وأكد محافظ الشرقية أنه تم تزويد اللجان بوسائل الإضاءه والتهوية اللازمين، والتأكيد على توافر أدوات التطهير والتعقيم باللجان ودورات المياه، وتهيئة الجو المناسب للطلاب لآداء الامتحانات في سهولة ويسر.