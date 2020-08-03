انتشال جثمان شاب غرق بترعة المنصورية في الدقهلية

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالدقهلية، اليوم، شاب غرق في ترعة المنصورية أمام منطقة سندوب، بعد نزوله للاستحمام هروبًا من درجة الحرارة العالية.

وتلقى اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول المنصورة بلاغًا من الأهالي بمنطقة سندوب، بغرق شاب في ترعة المنصورية.

وانتقلت قوات الإنقاذ النهري إلى مكان الواقعة، وتمكنت من انتشال الجثة بعد 3 ساعات من البحث عنه.

وبالفحص تبين أن جثة الغريق لشاب يُدعى، عمر إبراهيم حسن، وأنه نزل إلى الترعة للاستحمام فجرفه التيار وغرق.

ونُقلت الجثة إلى مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة.