الصين تعلق اتفاقية تسليم المجرمين الهاربين بين هونج كونج ونيوزيلندا

أعلنت الصين، اليوم، تعليق "اتفاقية تسليم المجرمين الهاربين" و"اتفاقية المساعدة القضائية الجنائية المتبادلة" بين منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة ونيوزيلندا.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "وانج ون بين"، في تصريح خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة ردا على قرار نيوزيلندا الصادر نهاية الشهر الماضي بتعليق اتفاقية تسيم المجرمين الهاربين مع منطقة هونج كونج، إن القرار "الذي اتخذته نيوزيلندا" يأتي في إطار "تسييس التعاون القضائي مع المنطقة، ويعد تدخلا صارخا في الشؤون الداخلية للصين وانتهاكا خطيرا للقانون الدولي والمعايير الأساسية للعلاقات الدولية ويضر بأساس التعاون القضائي بين الجانبين، وينحرف عن غرضه الرئيسي الذي يهدف للحفاظ على العدالة وسيادة القانون".

وكانت الصين قد اتخذت قرارا مماثلا نهاية الشهر الماضي بتعليق "اتفاقية تسليم المجرمين الهاربين" و"اتفاقية المساعدة القضائية الجنائية المتبادلة" بين منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة وبين كندا وأستراليا وبريطانيا، وذلك ردا على قرار هذه الدول بتعليق الاتفاقية بدعوى تمرير قانون الأمن القومي للمنطقة.

وفي سياق آخر، أكدت الصين، اليوم، معارضتها الشديدة لأية إجراءات أمريكية ضد شركات البرمجيات الصينية.

وجاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة؛ تعليقا على تصريح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "سيتخذ إجراءات في الأيام المقبلة حيال مجموعة واسعة من مخاطر الأمن القومي التي تشكلها برمجيات مرتبطة بالحكومة الصينية ".

وقال "بين"، إن "الولايات المتحدة تنتهك قواعد اقتصاد السوق من خلال تعميم مفهوم الأمن القومي، وافتراضات الإدانة، وتهديد الشركات ذات الصلة دون أي دليل".

وأعرب المتحدث الصيني، عن أمل بلاده أن تتمكن الولايات المتحدة من التوقف عما وصفها بـ "تسييس القضايا الاقتصادية والتجارية، وكذلك سياساتها التمييزية؛ لتوفير بيئة أعمال مفتوحة وعادلة وغير تمييزية".