السيطرة على حريق بمستشفى الإسكندرية الدولي دون إصابات

تمكّنت قوات الحماية المدنية، اليوم، من إخماد حريق نشب بمستشفى الإسكندرية الدولي بمنطقة سموحة نطاق حي شرق دون إصابات.

تلقى حي شرق بلاغًا يُفيد باندلاع حريق بالمستشفى، وكلف محارب هيلع رئيس حي شرق إدارة الأزمات والكوارث بالحي للانتقال لموقع البلاغ واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وبالمعاينة اتضح أنَّ الحريق نشب بغرفة الكشف بالطابق الأول، وتمكن الدفاع المدني من السيطرة عليه دون وقوع أي اصابات.