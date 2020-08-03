أحياء الإسكندرية تزيل لافتات مرشحي مجلس الشيوخ من الشوارع

انتفضت أحياء الإسكندرية، ضد لافتات مرشحي انتخابات مجلس الشيوخ في المدينة الساحلية، حيث شنت حملات من أجل إزالة اللافتات المعلقة في الشوارع للمرشحين، وذلك لعدم حصولهم المرشحين على أي تصريح رسمي من الحي.

وأزال حي شرق خلال حملتين مسائيتين أمس الأحد، بقيادة محارب هيلع رئيس حي شرق، عدد 848 لافتة إعلانية مخالفة، من شوارع الحي، وذلك تنفيذًا لتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بمتابعة إزالة المخالفات الإعلانية لمنع المخالفين من الاستفادة بمساحات إعلانية دون ترخيص.

كما أزال حي وسط بقيادة اللواء علاء يوسف، عددا من اللافتات في شوارع الحي وذلك لمنع وجود أى مخالفات من قبل المرشحين في انتخابات مجلس الشيوخ.

وأصدر حي العامرية ثان، غربا، بيانا أكد فيه أنه على المرشحين لمجلس الشيوخ الراغبين في وضع لافتات دعائية في شوارع الحي التقدم بطلب رسمي إلى الحي مرفق معه صورة بطاقة الرقم القومي بالإضافة إلى خطاب الترشح من اللجنة العليا للانتخابات واصل التوكيل لوكيل المرشح بالإضافة إلى سداد مبلغ 5000 جنيه على سبيل التأمين في الحي للسماح بتعليق لافتات دعائية بنطاق شوارع الحي.