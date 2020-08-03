الأوقاف تنتهي من خطة العودة التدريجية لصلاة الجمعة.. الخطبة 10 دقائق

أنهت وزارة الأوقاف، خطة العودة التدريجية لصلاة الجمعة، بعد عدد من الاجتماعات التي عقدها الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف مع قيادات الوزارة، ومديري المديريات الإقليمية عبر تنقية "فيديو كونفرانس"، ناقش خلالها خطة العودة.

ومن المقرر عرض دراسة آلية وضوابط العودة التدريجية لصلاة الجمعة وتقديمها للجنة إدارة أزمة كورونا بمجلس الوزراء في اجتماعها المقبل، وتقديم تقرير للجنة حول مدى التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية في صلاة الجماعة.

وأكدت مصادر بالوزارة، أنه ستتم العودة التدريجية لصلاة الجمعة، بدءا من الجمعة المقبلة، أو التي تليها على أقصى تقدير، بحسب ما ستراه اللجنة، وأنه سيتم الإعلان عن التفاصيل النهائية، عقب انتهاء اجتماع لجنة أزمة كورونا المقبل.

وأشارت المصادر، إلى أن عودة صلاة الجمعة ستكون بنفس التدابير والإجراءات المتبعة في صلاة الجماعة، مع تكثيف الرقابة والتفتيش على المساجد، لمتابعة التنفيذ والاستجابة لتلك التعليمات، مع قصر مدة خطبة الجمعة على عشر دقائق فقط بدلا من 15 دقيقة.

وأنه سيتم تخصيص دوريات متنقلة من المفتشين بالمديريات الإقليمية لمتابعة المساجد وقت صلاة الجمعة، والاطمئنان على تنفيذ تعليمات وزارة الأوقاف فيما يخص التدابير الاحترازية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حال وجود أي مخالفة، ورفع تقارير أولا بأول للقطاع الديني كل يوم جمعة، عن حالة المساجد.