الجمعة الـ6 منذ عودة الصلوات الخمس.. رفع أذان النوازل والمساجد مغلقة

تواصل مساجد الجمهورية اليوم غلقها للجمعة السادسة منذ عودة الصلوات الخمس في 27 من يونيو الماضي، حيث ترفع المساجد آذان النوازل.

ويصلي المصريون الجمعة اليوم ظهرًا بالمنازل أو الرحال، وتنقل الصلاة من مسجد الهيئة الوطنية للإعلام بذات الضوابط والإجراءات التي تمت في إقامة الجمعة خلال الأسابيع الماضية، مع صلاة الجمعة ظهرًا بالمنازل للجميع وعدم فتح المساجد ظهر الجمعة.

وتتولى الجهة المختصة بالهيئة الوطنية للإعلام، الإشراف على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ومراعاة عملية التباعد أثناء صلاة الجمعة بمسجد التليفزيون.

وتصلى الجمعة بمسجد التلفزيون فقط بعدد محدود من العاملين بالتلفزيون، ويكون وخطيب الجمعة هو الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريفـ وموضوع خطبة الجمعة: طيوم الأضحى يوم الكرم والعطاء".