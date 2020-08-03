شمال سيناء تسجل صفر وفاة من كورونا لليوم السابع على التوالي

أعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء في بيان لها، اليوم، أنه وصل عدد الحالات المصابخ والمشتبه بإصابتها بالمحافظة إلى 392 حالة.

وأضاف البيان أنه لا توجد أي حالات وفاة جديدة منذ 7 أيام حتى اليوم، مضيفا أن إجمالي عدد الشفاء وصل إلى 263 حالة وأن الحالات الإيجابية 98 حالة 3 حالات بعزل مستشفى العريش العام 4 في عزل مستشفى بئر العبد و12 حالة عزل منزلي منها 20 حالة وفاة تم تسجيلها مسبقا، و59 حالة تم شفاؤها بعد عملية العزل.

وأشار البيان إلى أن عدد الحالات السلبية 64 حالة وأن حالات العزل المنزلي دون عينات وصل إلى 221 حالة شفي منها 204 حالات وتحت العزل 17 حالة.