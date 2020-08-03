غدا.. طقس حار ورطب وشبورة مائية صباحا على معظم المناطق

نشرت هيئة الأرصاد الجوية توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس غدًا الثلاثاء، إذ تتكون الشبورة المائية صباحًا، ويسود طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحري والرياح معتدلة، معتدل ليلًا، وشبورة مائية صباحًا، وطقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، لطيف ليلًا على السواحل الشمالية، ويسود طقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد والرياح معتدلة تنشط أحيانًا، معتدل ليلًا.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحالة البحرين تكون معتدلة وارتفاع الموج فيهما من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 36 25

الإسكندرية 32 25

وادي النطرون 36 25

طنطا 35 24

شبين الكوم 36 25

دمنهور 33 24

بلطيم 32 25

مطروح 31 24

السلوم 33 22

سيوة 41 24

بورسعيد 32 25

دمياط 31 26

الزقازيق 36 26

المنصورة 35 24

الإسماعيلية 37 22

السويس 36 24

العريش 33 22

رفح 32 23

رأس سدر 39 25

نخل 37 20

نويبع 37 30

طابا 37 30

كاترين 33 24

الطور 36 25

شرم الشيخ 40 29

الغردقة 41 29

مرسى علم 39 28

الفيوم 41 24

بني سويف 41 25

المنيا 42 24

أسيوط 42 25

سوهاج 43 26

قنا 43 27

الأقصر 44 28

أسوان 44 29

إدفو 44 29

أبو سمبل 43 29

الوادي الجديد 44 28

شلاتين 40 28

أبو رماد 38 29

حلايب 36 30

رأس حدربة 36 30