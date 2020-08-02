الأرصاد الجوية: فرصة لسقوط أمطار على عدة مناطق بجنوب الصعيد

قالت الدكتورة إيمان شاكر وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن الهيئة أصدرت بيانًا قبل بدء عيد الأضحي، أكدت فيه أن هناك ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة يترواح من درجتين إلي 3 درجات على جميع أنحاء الجمهورية، وهو ما تحقق بالفعل خلال الأيام الماضية، حيث تراوحت درجة الحرارة بين 35 إلى 36 درجة مئوية.

وأضافت "شاكر"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الآن"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنه من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم حوالي ما بين 35 إلى36 درجة مئوية بالنسبة للقاهرة، بينما يسود طقس معتدل تمامًا على السواحل الشمالية، ودرجات الحرارة تتراوح ما بين 30 إلي 31 درجة مئوية، وبالنسبة لجنوب البلاد فما زال الطقس شديد الحرارة وتتراوح ما بين 45 إلي 46 درجة مئوية.

وتابعت، أنه ما زال هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق في أقصي جنوب البلاد خاصة حلايب وشلاتين وأبو سمبل، مشيرة إلى أنه بالفعل سقطت أمطار في الأيام الماضية، ومن المتوقع أن يستمر ذلك اليوم وغدا بنسب خفيفة إلى متوسطة الشدة، ولا داع للقلق منها.

واستكملت، أنه بالنسبة للرياح فهي معتدلة على معظم المناطق وتنشط أحيانًا في فترات ما بين بعد غياب أشعة الشمس وفي الصباح الباكر، ما يمنح إحساسًا بأن الجو يكون لطيفًا أثناء ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر، مشيرة إلى أنه ما زالت نسب الرطوبة مرتفعة خلال هذه الفترة وتتراوح من 80% إلى 85% بالنسبة للوجه البحري والقاهرة، وحوالي 90% على السواحل الشمالية، ما يزيد إحساسنا بدرجات الحرارة، وأيضًا يقلل من تكون شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق وخاصة الطرق الزراعية.

وأوضحت، أن درجات الحرارة معتدلة بالنسبة للمناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، وتتراوح ما بين 30 إلى 31 درجة مئوية، مصحوبة بارتفاع في نسبة الرطوبة.

وبالنسبة للمناطق المطلة على البحر الأحمر، فإن درجات الحرارة المرتفعة تصل إلى حوالي 40 درجة، لكن الرطوبة تكون منخفضة إلى حد كبير بالنسبة للسواحل المطلة على البحر المتوسط.

ووجهت النصيحة للمواطنين بعدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة في الفترة من الظهر حتي بعد العصر، لأن هذه الفترة تسجل فيها درجة الحرارة أعلى قيمة لها، مشيرة إلى ضرورة ارتداء ملابس فاتحة اللون وقطنية، لكي تمتص العرق وتعكس أشعة الشمس، إضافة إلى تناول المياه بكميات كبيرة على مدار اليوم.