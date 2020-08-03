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الأرصاد: طقس الثلاثاء حار رطب على الوجه البحري والعظمى بالقاهرة 36

كتب:

أيمن حمزة
12:20 م | الإثنين 03 أغسطس 2020
الأرصاد : طقس الثلاثاء حار رطب نهارا على الوجه البحري معتدل ليلا والقاهرة بالقاهرة 36

الأرصاد : طقس الثلاثاء حار رطب نهارا على الوجه البحري معتدل ليلا والقاهرة بالقاهرة 36

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن حالة الطقس غدا الثلاثاء، حار رطب نهارا على الوجه البحري والقاهرة معتدل ليلا، يصاحبه شبورة مائيه صباحا والرياح معتدلة.

وكشفت الهيئة، أن الطقس سيكون معتدلا على السواحل الشمالية نهارا، لطيف ليلا يصاحبه شبورة مائية صباحا على الطرق، والرياح معتدلة تنشط أحيانا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.

كما توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يبقى الطقس شديد الحرارة على محافظات الصعيد خلال ساعات النهار معتدل ليلا، يصاحبه أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من أقصى الجنوب والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 36 للعظمى والصغرى 25، على السواحل الشمالية 31 للعظمى والصغرى 24، وعلي جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 40 للعظمى والصغرى 23، وعلي شمال الصعيد 41 للعظمى و25 الصغرى، وعلى جنوب الصعيد 44 للعظمى و31 للصغرى.

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