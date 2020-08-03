مسيرة بالسيارات لدعم المرشحة الوحيدة لمجلس الشيوخ فردي بدمياط

نظم أهالي قرية كفور الغاب مسقط رأس الدكتورة نجلاء محمود أحمد المرشحة الوحيدة لعضوية مقعد الشيوخ فردي مستقل عن دمياط، مسيرة سيارة بالسيارات الملاكي بشوارع القرية، كما قام مؤيدوها بلصق صور المرشحة على السيارات.

وفي مشهد ملفت للنظر خرجت المرشحة من السيارة وجلست أعلاها لكي تقدم التحية لأهالي قريتها، كما حرصت على التقاط الصور الفوتوغرافية معهم، هذا وتنافس نجلاء 16 مرشحا على المقعد الفردي.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، القائمة النهائية للمرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ 2020، متضمنة رموزهم الانتخابية وصفاتهم، سواء مستقلين أو أحزاب، بعد تسلم لجان الفحص والبت في صفات المرشحين، الأحكام الصادرة لصالح وضد بعض المرشحين، من محاكم القضاء الإداري.

وضمت القائمة النهائية للمرشحين، أسماء المرشحين الذين حصلوا على أحكام بالعودة للسباق الانتخابي، وبلغ عدد المرشحين 787 مرشحا على المقاعد الفردية، سواء على النظام الفردي.